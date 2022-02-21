Две новые модели Mitsubishi появятся на российском рынке весной
Весной на российском авторынке стартуют продажи двух новинок от японской компании Mitsubishi. Об этом написали «Известия».
Mitsubishi представит кроссовер Outlander под названием Black Edition и Outlander 2,4 под названием Ultimate+. Первая модель получила радиаторную решетку черного цвета, рейлинги на крыше, а также верхние вставки над передним бампером и нижние накладки переднего и заднего бампера.
Вторую модель оснастили системой снижения последствий попутных столкновений, сиденьями из натуральной и синтетической кожи, особыми шильдиками и индикатором смены полосы движения.