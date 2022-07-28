Две новые эстакады появятся в Москве

К сентябрю в Москве планируют завершить строительство двух новых эстакад. Такой информацией поделился руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

Всего дорога займет восемь километров. Она продлится от транспортной связки с Северо-Западной хорды (СЗХ) до Дмитровского шоссе.

«Планируем открыть две эстакады — основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского и с проспекта Мира на СВХ в сторону улицы Сельскохозяйственная», — заявил политик.

При этом строительство хордовых магистралей планируют завершить к 2023 году.