Две новинки от Subaru появятся в России

Subaru выпустит две новинки на российский рынок. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз компании.

По данным РИА ФАН, новое поколение универсала Outback выйдет летом этого года. Автомобиль будет легко управляемым, вместительным и проходимым. Такая машина станет уникальной на рынке.

Сейчас Outback стоит 3,049 миллиона рублей. Новая модель, скорее всего, будет стоить дороже. Еще одной новинкой станет кроссовер Subaru Forester. Модель появится ​​в России в конце текущего года. Сейчас машину можно приобрести от 2,469 миллиона рублей.

Ульяновский автомобильный завод скоро выпустит в продажу доработанную «Буханку Байкал». Основой частью салона-трансформера автомобиля стал раскладывающийся диван-кровать, с ремнями безопасности и крепежом для столешницы. Размеры дивана 1950 на 1200 миллиметров.

«С левой стороны салона — кухонный модуль с раковиной, крышка которой является также разделочной доской, холодильником и многочисленными ящиками, в том числе для портативного биотуалета», — говорится в описании машины.