Две линии МЦД запустят уже 21 ноября

Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова сообщила, что Первые два Московских центральных диаметра (МЦД) могут быть запущены уже 21 ноября.

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Об этом сообщил ТАСС. Речь идет о транспортном проекте по созданию пяти железнодорожных линий, которые разойдутся из центра столицу по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья в другой. Первые два диаметра соединят.

Одинцово и Лобню (МЦД-1), а также Нахабино и Подольск (МЦВ-2). Позднее заработают МЦД-3 (от Зеленограда до Раменского), МЦД-4 (от Апрелевки до Железнодорожного) и МЦД-5 (от Пушкина до Домодедова).

График МЦД будет выстроен под время работы метро с 05:30 до 01:00. По этим линиям смогут ездить свыше 90 миллионов пассажиров в год. Это почти в три раза больше, чем сейчас.

На МЦД будут действовать три тарифные зоны.

«Центральная» (Марк — Сетунь, Волоколамская — Остафьево) будет оплачиваться по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» в размере 38 рублей. На «Пригороде» (Московская область) поездка будет стоить 45 рублей и оплачиваться по тарифу «Кошелек». «Дальняя» будет складываться из 23 рублей за каждую зону пригородных поездов до границ МЦД плюс 45 рублей по МЦД.

Маршруты двух МЦД будут обозначены на схеме метро желто-оранжевым и ярко-розовым цветом.

Анна Кротова добавила, что жители Подмосковья, которые почти ежедневно пользуются пригородным транспортом и метро, после запуска МЦД смогут сэкономить около 60 тысяч рублей в год.

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«Жители Московской области, которые пользуются пригородным железнодорожным транспортом, которые раньше садились в электричку каждое утро и ездили в Москву, пользовался метро, то, например, из Лобни до Москвы и плюс метро билет стоил 130 рублей: 92 рубля Лобня — Москва, плюс 38 рублей метро. Сейчас это будет стоить 45 рублей всего. То есть доехать до Москвы и бесплатно зайти в метро по этой системе МЦД. То есть средняя экономия жителя Московской области <…> составит порядка 60 тысяч рублей в год», — сказала она.

Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья также сообщила, что власти планируют бесплатно раздать жителям Московской области около 500 тысяч объединенных карт «Стрелка» и «Тройка». Они будут иметь специальный дизайн. Анна Кротова подчеркнула, что речь идет о единой карте, совмещенной.

«Выпуск этих карт будет осуществлен и раздаваться в кассах РЖД бесплатно. Люди будут на эту карту уже сами класть деньги <…> Карта будет забрендирована как карта МЦД, но это совмещенный проект, поэтому и „Стрелка“, и „Тройка“ в одном флаконе <…> Первый выпуск карты, мы выпустим, наверное, порядка 500 тысяч», — сказала Кротова.