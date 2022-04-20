Две линии метрополитена начнут строить в Санкт-Петербурге

Строительство зеленой и коричневой линий метро начнется в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на главу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрея Левакина.

На зеленой ветке запланировано строительство на участке от станции «Беговая» до станции «Зоопарк». На коричневой ветке работы запланированы от «Путиловской» в сторону «Обводного канала». Также пройдет реконструкция станции «Чернышевская».