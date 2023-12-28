Транспорт 28 декабря 2023, 18:42 Два выхода со станции метро «Славянский бульвар» в Москве откроют 29 декабря РИА «Новости»

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Два ранее закрытых выхода со станции метро «Славянский бульвар» в Москве снова откроют 29 декабря. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

«Будут открыты выходы 1 и 3 станции „Славянский бульвар“ Арбатско-Покровской линии», — рассказали в дептрансе.

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Несколько дней назад открылись выходы со станции метро «Ботанический сад». Пассажирам вновь стали доступны выходы к Лазоревому и 1-му Ботаническому проездам, а также часть подуличного перехода у станции метро «Ботанический сад» Калужско-Рижской линии. Кроме того, у станции вновь начнут останавливаться автобусы.

Кроме того, часть выходов на станции метро «Домодедовская» также поочередно закроют на ремонт. Работы продлятся до 1 марта 2024 года.