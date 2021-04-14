Два новых мотофестиваля пройдут в Петербурге летом

Летом состоитлся мотофестиваль «Шоу моторов», который пройдет в формате Open Air. Его проведут в пригороде Санкт-Петербурга Пушкине с 25 по 27 июня, сообщила газета «Петербургский дневник».

Программа фестиваля включает выступления флайбордистов, которые катаюся на специальной доске, приводящейся в движение потоком воды. Будут также более привычные гонки на квадрациклах и выставки мотоциклов.

Другим летним фестивалем станет ST.Petersburg Games. Мероприятие проведут с 22 по 24 августа. Главная площадка окажется за «Газпром Ареной». Там можно будет увидеть выступления спортсменов по дрифту, также планируются показательные полеты малой авиации и большая музыкальная программа.

«Это будет праздник для всей семьи, с хорошими призами и зрелищами, который в очередной раз прославит наш город», — заявил президент ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» и спецпредставитель губернатора Петербурга Александра Беглова Григорий Путинцев.