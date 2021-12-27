Два новых автомобиля от FAW появятся в России

Линейка автомобилей FAW расширится в России благодаря двум новым моделям. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным газеты «Известия», в России появятся седан B70 и кроссовер Т55. Обе модели будут доступны в четырех комплектациях. Продажи начнутся во второй половине 2022 года.

Параметры FAW B70 — 4810, 1840 и 1455 миллиметров. Колесная база 2800 миллиметров. Также автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра.

Параметры FAW T55, 4437, 1850 и 1625 миллиметров. Колесная база 2650 миллиметров. Двигатель автомобиля бензиновый, объемом 1,5 литра.