Два китайских кроссовера Geely на российском рынке станут дороже

Кроссоверы Atlas и Coolray теперь станут дороже на российском рынке. В июле все комплектации этих моделей выросли в цене на 2–17 тысяч рублей, то есть на 0,1–1,3%. Об этом сообщил сайт «Цена. Авто».

Если у Atlas рост в цене был по всем комплектациям, то у кроссовера Coolray начальные комплектации, «Комфорт» и «Лакшери» подорожали заметнее нежели «Флагшип», сообщила газета «Известия».

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за пять месяцев 2021 года на российском рынке было продано 7302 автомобиля Geely.