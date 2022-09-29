Два иранских автомобиля «Тара» и «Шахин» могут появиться на российском рынке | 360°

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Два иранских автомобиля «Тара» и «Шахин» могут появиться на российском рынке

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Глава совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш в беседе с РИА «Новости» рассказал, что Тегеран в скором времени может начать поставлять в Москву автомобили «Тара» и «Шахин».

Кроме того, власти Ирана высказали желание заключить с «АвтоВАЗом» соглашение о совместном производстве автомобилей, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

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В Иране также рассматривают возможность сотрудничества с Россией в сфере тяжелых транспортных машин.

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