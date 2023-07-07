Транспорт 07 июля 2023, 19:17 Два десантных корабля привлекли к работе Керченской переправы Министр транспорта Крыма Лукашенко: на Керченской переправе работают 2 десантных корабля РИА «Новости»

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К работе на Керченской переправе привлекли два десантных корабля. Они занялись перевозкой транспортных средств, пояснил ТАСС министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Два БДК задействованы на Керченской паромной переправе на случай большого количества транспорта», — уточнил он.

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Корабли, добавил Лукашенко, уже вышли на линию.

Министр транспорта Крыма также отмечал, что дополнительный паром «Керченский-2» на переправе перевели на круглосуточный режим работы.

Глава Минтранса Виталий Савельев на совещании с президентом России Владимиром Путиным и членами кабмина 4 июля подчеркнул, что на переправе при необходимости задействуют два десантных корабля. Каждый из них способен перевозить по 40 автомобилей.

Меру приняли, чтобы избавиться от заторов на Крымском мосту. Пробки образовались из-за начала активного туристического сезона. Свою роль сыграл и тщательный досмотр машин, который проводят при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края.

Со стороны Керчи 7 июля перед переправой скопилось порядка 260 автомобилей.