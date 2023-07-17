Транспорт 17 июля 2023, 18:40 Два автомобиля столкнулись и разбили остановку на юго-востоке Москвы На Саранской улице на юго-востоке Москвы машина въехала в остановку после ДТП

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На Саранской улице в районе дома № 2 произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один из них наехал на остановку общественного транспорта. Об этом сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что пешеходы и пассажиры, находившиеся на остановке, не пострадали.

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В пресс-службе московской прокуратуры уточнили, что водитель Renault при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi, который от удара наехал на фонарный столб, а после влетел в остановку.

Оперативные службы города приступили к работе на месте происшествия. Движение транспорта на данном участке дороги осталось свободным.

Ранее три автомобиля столкнулись в центре Челябинска, один человек серьезно пострадал.