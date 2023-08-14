Транспорт 14 августа 2023, 15:06 Дублирование информации на английском языке предложили отменить в метро России Минтранс предложил отказаться от английского языка на схемах и указателях метро РИА «Новости»

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Министерство транспорта России выступило с идеей прекратить дублировать надписи в метро, на канатных дорогах, фуникулерах, монорельсе на английском языке. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предложило внести изменения в приказы об утверждении типовых правил пользования данными видами транспорта. По мнению министерства, следует отменить пункты о том, что перевозчик должен дублировать информацию на английском языке. Минтранс сослался на многочисленные обращения россиян.

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«Ввиду значительной информационной нагрузки ‎на пассажиров и с учетом социально-политической ситуации в Российской Федерации исключаются из обязательного требования дублирование информации на английском языке», — отметило ведомство в пояснительной записке к документу.

Решение о том, переводить ли на английский язык указатели, схемы, объявление остановок, регионы будут принимать согласно своим правилам пользования внеуличным транспортом. Пассажирам МЦК, монорельса, МЦД Москвы перестали объявлять станции на английском еще в 2021 году.