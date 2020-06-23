Дубликат ПТС может грозить проблемами покупателю машины

Покупатель подержанного авто может с легкостью стать жертвой мошенников. Например, злоумышленники могут взять машину в аренду, для работы в такси. Затем они подделывают доверенность и по ней выписывают дубликат паспорта транспортного средства (ПТС).

Эксперты «Авито Авто» рассказали, что, если исключить способы мошенничества, связанные с кредитными операциями и требованиями внести предоплату, то все самые популярные методы обмана при продаже авто с пробегом, основаны на искажении реальной истории машины, пишет газета «Известия».

Скрученный пробег, замаскированные последствия ДТП или работа автомобиля в такси — это только часть из того, на что идут злоумышленники. В итоге покупатель платит за машину больше, а потом за свой счет вынужден устранять проблемы.

Кроме того, продавец может инсценировать потерю ПТС — и так скрыть, что авто заложен или по нему есть кредитные обязательства.

Эксперты считают, что сам по себе дубликат ПТС особых рисков не несет. Обратить внимание нужно на причину, указанную в особых отметках. Новый паспорт могут выдать, если предыдущий был утилизирован. А могут — по причине утери оригинала. Это повод насторожиться, особенно если дата выдачи нового ПТС свежая.

Следует также внимательно проверить, совпадает ли VIN-номер в документе и на табличке автомобиля, и сведения о предыдущих собственниках. Кроме того, авто должно стоять на учете на продавце — он должен быть вписан в ПТС как собственник. Поэтому важно проверить паспорт продавца.