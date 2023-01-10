Транспорт 10 января 2023, 10:59 ДТП в Калмыкии с грузовиком унесло жизни четырех человек ГУМВД Калмыкии: в ДТП с внедорожником и грузовиком погибло четыре человека Пресс-служба МВД

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При столкновении внедорожника с грузовиком на трассе в Калмыкии погибло четыре человека. Об этом рассказали сотрудники ГУМВД России по республике.

По их данным, ДТП произошло 7:45 по московскому времени. Автомобили столкнулись на 95-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий». Это произошло недалеко от села Малые Дербеты.

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«В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и три пассажира легкового автомобиля», — сообщили представители ведомства.

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По предварительной версии, водитель Mercedes GLS — 22-летний житель Татарстана — не справился с управлением. Это и привело к столкновению его машины с грузовиком DAF, который стоял на обочине дороги.

Однако это не официальная причина ДТП. На месте аварии уже работают члены следственно-оперативной группы полиции. Они и устанавливают достоверные причины и обстоятельства ДТП.