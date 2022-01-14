ДТП с участием семи машин произошло на Дмитровском шоссе в Москве. Видео
Источник «360»: в Москве на Дмитровском шоссе столкнулись семь автомобилей
Семь автомобилей, включая такси, столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве в районе дома 46к1. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Авария произошла на дублере — на части трассы, ведущей в сторону области. Движение не перекрывалось, на месте работают инспекторы ГИБДД.
Пострадали, сообщило РИА ФАН, два человека. Данных об их состоянии нет. Причины случившегося устанавливаются.