ДТП с участием семи машин произошло на Дмитровском шоссе в Москве. Видео

Семь автомобилей, включая такси, столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве в районе дома 46к1. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Авария произошла на дублере — на части трассы, ведущей в сторону области. Движение не перекрывалось, на месте работают инспекторы ГИБДД.

Пострадали, сообщило РИА ФАН, два человека. Данных об их состоянии нет. Причины случившегося устанавливаются.