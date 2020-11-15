ДТП по вине пьяных водителей и пешеходов стало меньше в России

Количество аварий по вине пьяных водителей и пешеходов сократилось в России на 10%. Об этом говорят данные ГИБДД за период с января по сентябрь 2020 года.

С начало года инспекторы зафиксировали более 10,2 тысяч ДТП, случившихся по вине нетрезвых водителей. По сравнению с прошлым годом подобных аварий стало меньше на 10%, пишет ТАСС. Коме того, на 18% сократилось число погибших в таких ДТП, а пострадавших стало меньше на 11%. Если в 2019 году было 3144 погибших и 15 406 пострадавших, то в этом — 2569 и 13 660 соответственно.

Согласно информации ГИБДД, больше всего «пьяных» аварий происходит с апреля по сентябрь. При этом в этом году число ДТП в сентябре уменьшилось почти вдвое — с 1485 до 796. После аварии четверть водителей отказалась пройти медицинское освидетельствование.

Также на 10% сократилось количество аварий, произошедших по вине нетрезвых пешеходов. Если в 2019-м их было 1198, то сейчас стало 1077. Число жертв подобных ДТП снизилось на 4%, а пострадавших — на 14%.

Ранее Минздрав утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки. В ней должны быть две медицинские маски, две пары перчаток, бинты и другие предметы для оказания помощи, пишет «Газета.ru».