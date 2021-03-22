Россиянам объяснили, как взыскать ущерб после ДТП из-за ямы

С приходом весны на дорогах становится больше аварий из-за различных ям. Чтобы взыскать сумму ущерба с организаций, отвечающих за состояние дорог, необходимо на место ДТП вызвать сотрудников ГИБДД.

Для взыскания ущерба не подойдет Европротокол или фотографии, сделанные самостоятельно, сообщил портал car.ru. После аварии нужно вызвать инспектора, который измерит размер ямы, составит схему ДТП и заполнит акт зафиксированных недостатков дороги.

После этого необходимо выяснить, кто отвечает за конкретный участок дороги. Информацию об организации можно узнать в районной администрации, ГИБДД или региональном подразделении, отвечающем за содержание трасс. Если конкретного виновника найти не удастся, то чиновники могут стать соответчиками. Затем в ситуации будет уже разбираться суд.

Перед судом необходимо обратиться к независимым экспертам для определения суммы ущерба. Если автомобиль уже отремонтировали, то нужно попросить соответствующие документы у сервиса. В материальный ущерб входят повреждения самой машины и имущества, которое в ней перевозилось. В качестве дополнительных расходов можно указать вызов эвакуатора и аварийную стоянку.