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    22 марта 2021, 04:45

    Россиянам объяснили, как взыскать ущерб после ДТП из-за ямы

    Дарья Бунякова

    С приходом весны на дорогах становится больше аварий из-за различных ям. Чтобы взыскать сумму ущерба с организаций, отвечающих за состояние дорог, необходимо на место ДТП вызвать сотрудников ГИБДД.

    Россиянам объяснили, как взыскать ущерб после ДТП из-за ямы

    Для взыскания ущерба не подойдет Европротокол или фотографии, сделанные самостоятельно, сообщил портал car.ru. После аварии нужно вызвать инспектора, который измерит размер ямы, составит схему ДТП и заполнит акт зафиксированных недостатков дороги.

    После этого необходимо выяснить, кто отвечает за конкретный участок дороги. Информацию об организации можно узнать в районной администрации, ГИБДД или региональном подразделении, отвечающем за содержание трасс. Если конкретного виновника найти не удастся, то чиновники могут стать соответчиками. Затем в ситуации будет уже разбираться суд.

    Перед судом необходимо обратиться к независимым экспертам для определения суммы ущерба. Если автомобиль уже отремонтировали, то нужно попросить соответствующие документы у сервиса. В материальный ущерб входят повреждения самой машины и имущества, которое в ней перевозилось. В качестве дополнительных расходов можно указать вызов эвакуатора и аварийную стоянку.