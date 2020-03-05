Дроны начали следить за нарушениями свердловских водителей

Водителям в Свердловской области больше не удастся уйти от штрафов с помощью закрытых чем-то номеров и других уловок. Сотрудники ГИБДД запустили беспилотники, которые отслеживают соблюдение ПДД с воздуха.

Дроны ZALA-421 предоставили сотрудникам ГИБДД в авиационном отряде специального назначения регионального управления Росгвардии. С помощью беспилотников за движением автомобилей следят в онлайн-режиме. Видео передается в пункт управления. Если водитель нарушил правила, то к нему выезжает инспектор ДПС.

Источник: гибдд.рф

Сейчас дроны используют в основном, чтобы фиксировать выезд машин на встречку. Правоохранители планируют запускать беспилотники над сложными участками дорог на постоянной основе. По информации управления ГИБДД по Свердловской области, с начала 2020 года на трассах удалось предотвратить порядка трех тысяч нарушений, связанных с выездом на встречку.

Такие аппараты используются в регионе уже не первый раз. В 2015 году на дорогах начали запускать аэростат «ОКО-60». Он отслеживал поток автомобилей в радиусе нескольких километров, передавал данные, благодаря которым пресекались грубые нарушения правил.