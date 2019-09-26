Дорожный ремонт в Дмитровском округе завершен. В порядок привели 96 км дорог

Ремонт дорог в Дмитровском городском округе завершили в полном объеме. В порядок привели 46 участков автомобильных трасс протяженностью более 96 км. 12 из них отремонтировали по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Алексей Гержик уточнил, что за сезон дорожного ремонта в 2019 году в Дмитровском округе отремонтировали 32 региональные дороги протяженностью порядка 90 км и 14 дорог муниципального значения длиной 7 км.

«Также на территории муниципалитета уже завершили ремонт территории восьми социально-значимых объектов, тем самым повысив уровень комфорта жителей Дмитровского округа», — добавил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На участках дорог регионального значения Хлебниково — Рогачево — Титово с 0 по 2,8 км, Хотьково — Озерецкое — Костино — Дмитров с 15,5 по 17 км, Подвязново — Ивановское с 0 по 6,8 км, МБК — Лифаново — Старово — МБК с 9 по 17,7 км, Рогачево — Клюшниково с 1,3 по 6,5 км, МБК — Синьково — Насадкино — канал имени Москвы с 20 по 28,3 км, а также по улице Кольцо в Дмитрове с 0 по 6,6 км было заменено асфальтобетонное покрытие. Также там нанесли разметку и укрепили обочины.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На дорогах муниципального значения покрытие заменили на участке в деревне Тендиково — за его ремонт проголосвали жители на портале «Добродел».

Кроме того, по просьбам жителей отремонтировали участки сельских дорог в Подъячеве, Синькове, Семеновском и по улице Технологическая в поселке Икша. В Дмитрове дорожные работы провели на Вокзальной площади, улицах Рогачевская и Восточная, а в Яхроме на улицах Первомайская и Рабочая.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Замену асфальтобетонного покрытия провели на автовокзале (Вокзальный переулк), на территории психиатрической больницы № 9, Якотской амбулатории и Орудьевском отделении Дмитровской городской больницы. На территории поликлиники Дмитровской больницы ремонт еще продолжается.

Сейчас в Московской области завершили ремонт свыше 1,9 тысячи дорог протяженностью более 2,3 тысячи км. Это примерно 98% от общего плана ремонта дорожной сети на 2019 год.