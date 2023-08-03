Транспорт 03 августа 2023, 16:26 Дорожные камеры в Москве начнут выявлять мотоциклистов без шлемов Около 500 камер на дорогах Москвы будут выявлять мотоциклистов без шлемов Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Мотоциклистам в Москве в скором времени начнут приходить штрафы за езду без шлема на основе данных дорожных камер. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Вместе с Госавтоинспекцией начинаем использовать камеры и искусственный интеллект для выявления тех, кто не использует шлем при езде на мотоцикле или перевозит пассажиров без него. Максим Ликсутов Глава дептранса Москвы

Дорожные камеры начнут работать на распознавание отсутствия на голове у мотоциклиста или его пассажиров шлемов. Штраф за это предусмотрен статьей 12.6 Кодекса об административных правонарушениях. Заплатить за езду без защиты придется тысячу рублей.

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При этом в ЦОДД подчеркнули, что с 2021 года разработчики учили нейросеть распознавать шлемы различной формы и конструкции и отличать их от головных уборов и причесок. По этой причине новых камер для работы по выявлению нарушителей устанавливать не придется. Система будет использовать около 500 уже работающих устройств для видеонаблюдения.

Каждый случай езды без шлема будет проходить двойную проверку. Однако, если водитель мотоцикла или пассажир считают, что их оштрафовали по ошибке, обжаловать решение можно в ГИБДД, в том числе и через сервис «Госуслуги».

Ликсутов выразил уверенность, что новая мера поможет сохранить здоровье и жизнь всех участников движения.

«Шлем — важнейшая часть защитной экипировки мотоциклиста. Во время ДТП он на 65% увеличивает шансы не повредить голову и на 37% — выжить», — напомнил он.

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