Дорожные камеры научат штрафовать за нарушение дистанции и опасную езду

Дорожные камеры в ближайшее время получат новую функцию по фиксации нарушений ПДД. Речь идет о несоблюдении дистанции и опасном вождении, сообщил Autonews.ru.

В качестве попадающего под фиксацию примера разработчики назвали ситуацию, когда водители пытаются согнать соседей по потоку из левого ряда. Такое поведение эксперты считают весьма опасным.

Фиксировать опасное вождение будет помогать нейросеть. Пока ПО находится в стадии разработки — сначала производители запустят в работу фиксацию негорящих габаритных огней и фар ближнего света.

Алгоритм работы нейросети таков: авто едет на высокой скорости по сравнению с общим потоком. Система видит, что на пути по ходу движения поток едет свободно и затора нет. И вдруг авто вплотную приближается к следующей впереди машине. Получается, что дистанция сокращается до минимальной, причем на высокой скорости. По мнению разработчиков, этого маркера достаточно, чтобы нейросеть определила такое поведение как опасное.

Для доказательной базы и оформления штрафа, камеры будут делать ряд снимков подряд и записывать видеоролик. В дальнейшем собранные материалы будут оценивать должностные лица, при оспаривании выписанного постановления — судья.

На прошлой неделе стало известно, что российских водителей начнут штрафовать за выключенные ходовые огни и фары ближнего света. Нарушения будут фиксировать с помощью камер в 12 регионах страны. Штрафовать за выключенные габаритные огни и фары ближнего света начнут уже осенью.