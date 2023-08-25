Транспорт 25 августа 2023, 12:38 Дорожную разметку обновили в Москве перед Днем знаний Бирюков: около 10 тысяч знаков «Осторожно, дети!» нанесли на дороги в Москве Комплекс городского хозяйства города Москвы

Читать 360tv в

Перед Днем знаний на дороги Москвы нанесли около 10 тысяч дублирующих знаков «Осторожно, дети!». Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Разметку нанесли вручную холодным пластиком. Ей придали особую структуру, включающую специальные стеклошарики для увеличения светоотражения.

Реклама

Работы по нанесению разметки проводились ночью, чтобы минимизировать препятствия для движения автомобилей.

Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому перед 1 сентября обновляем дорожную разметку возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. Петр Бирюков

Ранее жителям Москвы сообщили о том, что миллион квадратных метров асфальта заменили на МКАД в этом году.