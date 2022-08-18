Дорожное движение частично перекрыли на десяти трассах Ленобласти

Движение транспорта ограничили на десяти трассах Ленинградской области с 18 августа. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Речь идет об автодорогах «Кола», «Россия», «Скандинавия», «Сортавала», Вологда — Тихвин, «Нарва», «Псков», «Магистральная», Выборг — Светогорск и Санкт-Петербургском южном полукольце. На закрытых участках установят дорожные знаки, отремонтируют остановки общественного транспорта, почистят водоотводные лотки. Водителей попросили планировать маршрут с учетом ограничений.