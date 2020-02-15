Дорогу за 99 млн построили в Перми, но запретили по ней ездить

Жители микрорайона Заостровка в Перми радовались недолго. Несколько лет они добавились дороги и автобусов. Дорогу построили, но автобусы не пустили, ведь посреди улицы красуется столб.

Власти потратили 99 миллионов рублей на реконструкцию дороги в этом районе, были установлены остановки. Но, как выяснил Telegram-канал Mash, общественный транспорт так и не появился. Причина видна невооруженным взглядом.

Источник фото: Mash

По словам местных жителей, от столба отходят провода, поэтому ездить автобусу там небезопасно. Почему этого не предусмотрели до строительства, неизвестно.

Заостровка — микрорайон в Перми с частным сектором. Его жители несколько лет добивались строительства нормальной дороги, а пока им приходилось круглый год ходить на работу в резиновых сапогах, ведь путь до ближайшей остановки лежит через болото.

«Через кусты ходим! Там в ночное время просто опасно ходить. Собак очень много бродячих, потому что там свалка, пищеотходы лежат», — рассказала телеканалу «Рифей-Пермь» местная жительница Лилия Касимова.

Теперь жители, видимо, будут ходить до остановки хотя бы по нормальной дороге.