Дорогу в мкр Конкурсный Сергиева Посада построят до конца года

В Сергиево-Посадском городском округе будет построена новая автодорога. Она пройдет от первого этапа Западного объезда Сергиева Посада до улицы Парковая в микрорайоне Конкурсный. Строительство дороги планируется завершить в конце 2019 года.

«Дорога позволит беспрепятственно доехать до микрорайона, не используя существующий ж/д переезд на улице Клементьевская. Новая автодорога обеспечит беспрепятственный подъезд к Конкурсному, где проживает более тысячи человек», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Он добавил, что общая протяженность дороги составит порядка 1,1 километра. Скорость движения по двум полосам составит 60 км/ч. Здесь построят линии наружного освещения и устроят новые инженерные коммуникации.

Контракт на строительство автодороги заключен с подрядной организацией АО «Сибагропромстрой». Из дорожного фонда Подмосковья на строительство было выделено более 112 миллионов рублей.

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Строительство подъезда к микрорайону Конкурсный входит в комплекс мероприятий по улучшению транспортной доступности Сергиева Посада. Реализация первого и второго этапов строительства Западного объезда обеспечили дополнительный въезд в западную часть города через улицу Хотьковскую и связали Московское шоссе с юго-западной частью.

В настоящее время продолжается строительство третьего этапа. Дорога позволит связать южную и северную части города, а также обеспечит выезд в направлении Москвы без проезда через центральную часть города. Строительство третьего этапа Западного объезда планируется завершить в конце этого года.