Дороги в городах воинской славы попросили отремонтировать в рамках нацпроекта

Города воинской славы и трудовой доблести предложили включить в паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это поможет там обновить дорожную инфраструктуру. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров.

Организация направило письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину. Копия документа оказалась в распоряжении «Парламентской газеты».

«Планируется, что к 2025 году в нацпроект внесут города от 100 до 200 тысяч человек. Получается, условному Можайску, где населения всего 30 тысяч человек, еще долгое время не видать капитального ремонта дорог и сооружений. А ведь это город воинской славы», — отметил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта Илья Зотов.

Под вопросом остается и Елец — другой исторический город. По итогам 2020 года численность населения составила 102 тысячи, но с каждым годом она только снижается. Поэтому не исключено, что к 2025 году город не попадет в нацпроект.

Общественники попросили Хуснуллина включить в паспорт нацпроекта агломерации, которые имеют статус «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести».

«Внесение данных городов в план проекта позволит значительным образом повысить качество дорожного полотна, позволит им принять участие в проекте по реконструкции мостовых сооружений и обновить городской транспорт», — сказано в документе.

Зотов упомянул о состоянии улично-дорожной сети Коврова. Он был удостоен звания города воинской славы в 2011 году. Разбитые дороги там нередко становятся причиной возникновения аварийных ситуаций. В аварийном состоянии находится и мост, который связывает две части города. В случае обрушения железнодорожное сообщение между Москвой и Нижним Новгородом будет заблокировано.

Звание «Город воинской славы» носят 45 российских городов. Среди них — Иваново, Иркутск, Казань, Самара, Саратов, Ярославль, Челябинск и другие.