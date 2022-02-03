Обильные осадки и резкое потепление привели к подтоплениям в Краснодаре. Из-за большого количества воды в городе образовались гигантские пробки. Местные жители стали снимать заторы на видео. На кадрах видно, что машинам приходится ехать по затопленной трассе.

«Еще чуть-чуть и будет не проехать», — говорит женский голос за кадром.

Как уточнил сайт kuban.kp.ru, под водой оказался отрезок федеральной трассы А-146 «Краснодар-Новороссийск». Пробка образовалась между поселком Афипский и станицей Северской. Водителям приходится ехать очень медленно, чтобы не угодить в яму.

Согласно данным портала «Яндекс.Пробки», в зоне подтопления затор наблюдается в обе стороны. Вереница из автомобилей растянулась на 10 километров. Водителям приходится пробираться через воду уже не первый час.

Источник фото: yandex.ru/maps

«Я врач, выехала со смены в 16 вечера, мне уже скоро снова на работу пора, а я еще дома не была», — сказала одна из автомобилисток.

Водителей попросили выбирать пути объезда. Сейчас специалисты пытаются как можно быстрее ликвидировать подтопление.

«По федеральной трассе А-146 в районе поселка Афипский происходит перелив воды через трассу. Вода образовалась в следствии обильного снеготаянья. Проезд для всех видов транспорта открыт. Выставлен пост ДПС для контроля дорожного движения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

К подтоплениям привели обильные осадки и резкое потепление. Синоптики предупредили, что регион скоро снова накроют проливные дожди и снегопады.