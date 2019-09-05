Дороги к станциям МЦД отремонтировали в Одинцове

В Одинцовском городском округе отремонтировали пять дорог у двух железнодорожных платформ: Баковка и Немчиновка. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Работы провели в рамках подготовки к запуску новой линии Московских центральных диаметров (МЦД), которая пройдет от Одинцова до Лобни.

«В Подмосковье продолжаются работы по ремонту прилегающих территорий у 13 станций МЦД-1 и МЦД-2. Всего к запуску первых двух линий МЦД будет отремонтировано 24 дороги и шесть тротуаров. Эти мероприятия позволят жителям комфортно добираться на общественном транспорте или пешком до станций. Для автомобилистов оборудуют девять парковок, сделают комфортные подъезды и выезды для машин. В Одинцове уже завершены все работы по ремонту трех дорог у станции Баковка и двух дорог у станции Немчиновка», — рассказал Алексей Гержик.

Источник фото: Минтранс МО

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Так, в Немчиновке отремонтировали дороги на улице 2-й просек и Хорошевском проезде. В Баковке покрытие поменяли асфальт от улицы Трудовая до Пролетарской, а также от улицы Мамоново до Колхозной. Затем рядом с платформами разобьют газоны, установят уличное освещение и проведут обустроят бордюрные камни.

Запуск МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска планируется уже в ноябре 2019 года.