Дорога в поселке ЯНАО пришла в негодность

Местные жители рассказали, что причиной стало нарушение технологии укладки бетонных плит. Одни говорят, что они поднялись. Другие же уверены, что они опустились, начали «гулять», из-за чего движение по дороге стало небезопасным.

«Более того, было объявлено, что пользоваться автодорогой можно только 4,5 часа в сутки», — рассказали жители.

Один из местных заявил, что в ноябре строители укладывали плиты на снег. Тогда нашлись те, кто объяснил: зимой снег с плит будет расчищаться, а весной, чтобы дорога не расползлась, их скрепят между собой сваркой.

Ura.ru выяснило, что данная трасса — частная. В организации, которой она принадлежит, ситуацию пока не прокомментировали.