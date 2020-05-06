Дорога в поселке ЯНАО пришла в негодность
Дорога из поселка Приозерный в ЯНАО пришла в непригодность из-за теплой погоды. трассу сделали в начале зимы. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Местные жители рассказали, что причиной стало нарушение технологии укладки бетонных плит. Одни говорят, что они поднялись. Другие же уверены, что они опустились, начали «гулять», из-за чего движение по дороге стало небезопасным.
«Более того, было объявлено, что пользоваться автодорогой можно только 4,5 часа в сутки», — рассказали жители.
Один из местных заявил, что в ноябре строители укладывали плиты на снег. Тогда нашлись те, кто объяснил: зимой снег с плит будет расчищаться, а весной, чтобы дорога не расползлась, их скрепят между собой сваркой.
Ura.ru выяснило, что данная трасса — частная. В организации, которой она принадлежит, ситуацию пока не прокомментировали.