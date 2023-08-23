Транспорт 23 августа 2023, 16:32 Дополнительный поезд будет курсировать по маршруту Нижний Новгород — Москва

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о запуске дополнительного поезда «Нижегородец», который будет курсировать по маршруту Нижний Новгород — Москва. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

Состав будет ходить с 24 августа несколько раз в неделю до Ярославского вокзала. Из Нижнего Новгорода он отправится в 16:43, а прибудет в Москву — в 22:08. Время в пути составит около пяти часов.

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Никитин отметил, что вскоре по этому расписанию будут курсировать двухэтажные вагоны.