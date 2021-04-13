Дополнительный поезд будет курсировать между Петербургом и Москвой в мае

Дополнительный двухэтажный поезд будет курсировать между Петербургом и Москвой в период майских праздников, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Состав будет ходить 30 апреля, 1, 3, 7, 9, 10 мая. Время отправления поезда № 175 из Петербурга — 09:20, время прибытия — 17:30. С вокзала столицы поезд № 176 будет отбывать в 10:53, в город на Неве пассажиры попадут в 18:25.

«Поезд состоит из купейных вагонов, в том числе вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров оборудованных биотуалетами и кондиционерами», — рассказали в пресс-службе.

Стоимость билетов в купейные вагоны составит от 1 599 рублей.