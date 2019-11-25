Дополнительные вагоны избавили МЦД-2 от скопления пассажиров

Благодаря принятым мерам по увеличению составов поездов, утренний «час пик» на МЦД-2 прошел в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.

Сегодня утром пассажиропоток на МЦД-2 составил менее 100% благодаря принятым мерам по увеличению составов поездов. Сотрудники компании следили за обстановкой на платформах и в поездах. В самый напряженный «час пик» с 7.30 по 8.30 скоплений пассажиров не отмечено.

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На станции Волоколамская заполняемость вагонов составляла порядка 60%. Один из наиболее загруженных рейсов был отмечен на станции МЦД-2 Красногорская в сторону Москвы, но заполняемость вагонов была в пределах нормы.

Из-за большого количества пассажиров АО «Центральная ППК» совместно с ОАО «РЖД» провели работы по дополнительному повышению провозной способности и удлинению составов. Так, с 25 ноября на МЦД-2 все поезда ходят только в 10- и 11-вагонном исполнении. На МЦД-1 количество пассажирских мест увеличат в течение 15 дней.

Кроме того, на ближайшие две недели проезд по МЦД будет бесплатным.

Первый и второй центральные диаметры начали работу 21 ноября. Всего планируется открыть пять диаметров, по которым будут курсировать быстрые электрички через столицу в Московскую область.