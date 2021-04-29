Дополнительные «Сапсаны» запустят на майские праздники

РЖД запустит дополнительные «Сапсаны» и «Ласточки», которые будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом на майские праздники. Об этом сообщили в Telegram-канале холдинга.

Решение принято из-за повышенного спроса на поездки между двумя столицы в первые числа мая.

«Спрос на скоростные поезда говорит нам, что многие из вас планируют путешествие между двумя столицами в начале мая», — отметили в РЖД.

Таким образом, поезда «Сапсан» № 761, 762, 763 и 764, которые обычно ходят по данному маршруту только по субботам и воскресеньям, встанут на рельсы 5, 6 и 7 мая.

«Ласточка» № 724 с сообщением Москва — Санкт-Петербург отправится в путь 1 мая, а № 723 Санкт-Петербург — Москва поедет 2 мая.

Продажа билетов на поезда уже открыта, отметило ИА Nation News.

В 2021 году майские выходные продлятся с 1 по 10 мая включительно. При этом дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая считаются праздничными выходными, а с 4 по 7 мая — нерабочими.