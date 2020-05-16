Дополнительные «Сапсаны» пустят между Москвой и Петербургом

Пассажиров курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом «Сапсанов» рассадят с соблюдением социальной дистанции. Чтобы все желающие смогли уехать ОАО «РЖД» введет дополнительные рейсы.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, дополнительные «Сапсаны» отправятся по специальному расписанию 21, 22, 25, 26, 27, 28 мая. Утренние поедут из Санкт-Петербурга, вечерние — из Москвы.

До 28 мая в скоростных поездах пассажиров рассаживают следующим образом: в двухместном ряду один человек занимает место у окна. В трехместном — один садится к окну второй — у прохода. Средний ряд остается свободным.

Тем пассажирам, которые едут с семьей можно ездить на соседних сидениях. Новые правила для пассажиров поездов начали действовать с апреля. В РЖД заявили, что купить билеты на соседние места нельзя.

В частности, в плацкарте может ехать один человек, в купе двое, а в сидячем вагоне пассажиров сажают в одном ряду через одного.

«360» пообщался с пассажирами поездов и самолетов, которые рассказали, что реальные поездки несколько отличаются от заявленных правил.