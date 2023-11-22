Транспорт 22 ноября 2023, 15:30 Дополнительные поезда запустят в Крым на новогодние праздники Савельев: ж/д сообщение с Крымом расширят на новогодние праздники РИА «Новости»

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Дополнительные поезда запустят в Крым на период новогодних праздников. Об этом сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с кабмином.

По его словам, железнодорожное сообщение с полуостровом в новогодние каникулы будет сопоставимо по объемам с 2022 годом. При этом в праздничные дни запустят дополнительные поезда в Крым.

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«На новогодние праздники назначены дополнительные поезда из Симферополя в Санкт-Петербург и Москву, объем предложения на новогодние перевозки составит 168 тысяч мест», — указал министр.

Также, по его словам, из-за спроса на поездки Федеральная пассажирская компания (ФПК) выделит более одной тысячи дополнительных поездов во время новогодних праздников. Этот объем также сопоставим с уровнем прошлого года, резюмировал Савельев.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин назвал самые бюджетные направления для путешествий по России в праздничные дни. По его словам, дешевле всего поездка на Новый год обойдется в Москву и Санкт-Петербург.