Транспорт 07 декабря 2023, 16:33 Дополнительные поезда запустят между Москвой и Симферополем Дополнительные поезда между Москвой и Симферополем запустят в конце декабря Фото: Telegram-канал «Гранд Сервис Экспресс» / Telegram

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В конце декабря-начале января будет курсировать поезд № 175/176 с дополнительными рейсами между станциями Москва-Павелецкая — Симферополь. «Гранд Сервис Экспресс» уже открыл продажу билетов, сообщили в Telegram-канале перевозчика.

В составе поезда будут купе и плацкарты. Он проследует через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань. Кроме этого, на период новогодних праздников также назначили дополнительный поезд № 171/172 по маршруту Санкт-Петербург — Симферополь.

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«Транспортная компания „Гранд Сервис Экспресс“ планирует перевезти более 230 тысяч пассажиров. Это на 15% больше, чем в прошлом году», — подчеркнул перевозчик.

Первый поезд из рейса отправится из Симферополя 22 декабря, а из Москвы — 24 декабря.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин одобрил планы строительства трех городских вокзалов.