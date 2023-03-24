Транспорт 24 марта 2023, 12:12 Дополнительные поезда запустят из Москвы в майские праздники

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В майские праздники из Москвы по самым популярным направлениям запустят дополнительные поезда — до Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, курортов Краснодарского края и Северного Кавказа. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал РЖД.

Там добавили, что количество вагонов и составов будет зависеть от пассажиропотока. Если желающих уехать будет очень много, добавят еще вагоны или поезда.

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«Будем следить за изменениями спроса на поездки. В случае необходимости добавим вагоны в существующие схемы поездов или даже увеличим количество дополнительных составов», — отметили в РЖД.

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В этом году праздничными и выходными днями в мае будут 1, 8 и 9.

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