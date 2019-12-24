Дополнительные поезда пустят на МЖД в новогодние праздники

«Всего в период с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года назначено дополнительно 116 поездов», — уточнили в пресс-службе.

По данным издания, дополнительные поезда будут курсировать на Курском, Киевском, Рижском, Горьковском, Казанском, Савеловском, Белорусском и Ярославском направлениях.

Электрички на Московском транспортном узле будут двигаться следующим образом: 30 и 31 декабря — в соответствии с пятничным расписанием, с первого по шестое января — субботнее расписание, седьмое и восьмое — воскресное расписание, девятое января — в соответствии с расписанием четверга.