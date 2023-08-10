10 августа 2023, 17:06
Дополнительные пешеходные переходы появятся на улице Шаболовка в Москве
У остановок на улице Шаболовка в Москве появятся 13 дополнительных пешеходных переходов
Около остановок на улице Шаболовка в Москве появятся 13 дополнительных пешеходных переходов. Об этом сообщили в пресс-службе московской мэрии.
Переходы создадут недалеко от автобусных и трамвайных остановок и социальных объектов. Два из них оборудуют светофорами на пересечениях с прилегающими улицами.
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Также на всех восьми трамвайных остановках на Шаболовке создадут платформы шириной от двух метров с комфортными павильонами ожидания. Новые конструкции не будут мешать проезду машин, поскольку количество полос движения останется прежним.
Ранее стало известно о том, что дорожные работы по замене асфальта стартовали на Ленинградском проспекте в Москве.
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