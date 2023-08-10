Транспорт 10 августа 2023, 17:06 Дополнительные пешеходные переходы появятся на улице Шаболовка в Москве У остановок на улице Шаболовка в Москве появятся 13 дополнительных пешеходных переходов Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

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Около остановок на улице Шаболовка в Москве появятся 13 дополнительных пешеходных переходов. Об этом сообщили в пресс-службе московской мэрии.

Переходы создадут недалеко от автобусных и трамвайных остановок и социальных объектов. Два из них оборудуют светофорами на пересечениях с прилегающими улицами.

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Также на всех восьми трамвайных остановках на Шаболовке создадут платформы шириной от двух метров с комфортными павильонами ожидания. Новые конструкции не будут мешать проезду машин, поскольку количество полос движения останется прежним.

Ранее стало известно о том, что дорожные работы по замене асфальта стартовали на Ленинградском проспекте в Москве.