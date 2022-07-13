Дополнительная электричка появится между Петербургом и Выборгом

Дополнительную «Ласточку» могут пустить между Выборгом и Санкт-Петербургом. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу АО «СЗППК».

Уточняется, что в туристический сезон в электричках очень много народа. Особенно популярна «Ласточка», которая выезжает последней перед окном в расписании.

В АО «СЗППК» уточнили, что перерыв нужен для безопасности пассажиров.

«Отметим, в настоящее время компания совместно с РЖД прорабатывает вопрос назначения еще одного поезда „Ласточка“ на маршруте Санкт-Петербург — Выборг в дневное время», — заключили в ведомстве.