В Московской области ежегодно увеличивается количество жителей и, соответственно, машин. Для того чтобы регион не стоял на месте, строят новые дороги. Только до конца года в Подмосковье начнется движение по эстакадам в Реутове, Балашихе, Красногорске, Истре, Сергиевом Посаде, Люберцах и Подольске.

Жители Реутова неоднократно просили о строительстве путепровода. Из-за железнодорожного переезда образовывались большие заторы, поэтому новая дорога просто необходима — она свяжет Носовихинское и Горьковское шоссе. Кстати, сдадут ее уже в конце сентября.

«Мы были здесь летом, инспектировали. Высокая степень готовности была — сейчас идут испытания, и мы сдаем большое количество объектов в этом году», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «360».

Источник фото: телеканал «360»

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Поедут с ветерком и жители Сергиева Посада. Западный обход уже почти готов. В сентябре открыли путепровод в районе Деулинского переезда, а в ноябре запустят движение на 11-километровом участке.

Осенью сдадут третий этап развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске. Ежедневно из Москвы в городской округ приезжают порядка 57 тысяч машин. Чтобы пробок было меньше, решили построить многоуровневую развязку. Общая протяженность дороги — девять километров.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы сдаем Реутовскую развязку по плану в конце сентября. Дальше сдаем третий этап развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске. В конце октября — открытие движения по путепроводу в Балашихе. И после этого такой же очень большой объект — третий этап западного обхода Сергиева Посада, который сегодня уже запущен путепроводом, а в середине ноября будет пущено движение по 11-километровому участку. Мост [над Клязьмой] в Щелково будет также в ноябре», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Также запустят движение по Зенинскому шоссе в Люберцах, Лобненскому шоссе и по новой дороге в Подольске — улице 43-й армии. Все работы завершат до конца года.