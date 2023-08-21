Транспорт 21 августа 2023, 08:59 Домодедово вновь заработал в штатном режиме Домодедово заработал в штатном режиме после утренних ограничений РИА «Новости»

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Аэропорт Домодедово опять работает в штатном режиме после того, как утром 21 августа вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявили в пресс-службе авиагавани ТАСС.

«Сейчас аэропорт Домодедово работает в штатном режиме», — заявили представители авиагавани.

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Там напомнили, что ограничения вводились Государственной корпорацией по организации воздушного движения для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов с 06:26 до 08:30. В этом время в Домодедово не могли приземляться лайнеры, также оттуда нельзя было вылетать.

Ограничения с 08:30 перестали действовать и во Внуково, сообщили агентству в пресс-службе аэропорта. С 06:25 все рейсы, которые должны были завершиться во Внуково, перенаправляли в другие авиагавани. Также временно задержали самолеты в Псков, Газипашу и Даламан.