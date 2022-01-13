Домодедово откроет весной один из самых крупных в России терминалов

Аэропорт Домодедово собирается в апреле открыть один из самых крупных в России пассажирских терминалов. Его строительство обошлось в 38 миллиардов рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей Домодедово и на два источника в авиаотрасли.

Пассажирский терминал получит название Т2. Представители авиагавани рассказали, что намерены завершить работы к концу марта, уже в апреле там хотят начать обслуживать международные рейсы. При этом открытие перронов и взлетно-посадочной полосы (ВПП), связанных с терминалом, состоится не ранее 2023–2024 годов.

Площадь Т2 — 239 тысячи квадратных метров, он является продолжением работающего терминала Т1. После открытия Т2 Домодедово станет крупнейшим после Шереметьево аэровокзальным комплексом в России.

Строительство Т2 началось еще в 2015 году, первые рейсы он принял во время ЧМ-2018, но полноценного запуска до сих пор не было из-за того, что инфраструктура была не готова.

Как заявили в Домодедово, пропускная способность Т2 должна составить 20 миллионов пассажиров в год. Таким образом, общая пропускная способность аэропорта возрастет до 55 миллионов человек в год.