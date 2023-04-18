Транспорт 18 апреля 2023, 13:19 Доля выданных автокредитов на новые китайские автомобили выросла Unsplash

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Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») назвали самые популярные кредитные автомобили в первом квартале 2023 года. Чаще всего россияне выбирали Lada, Kia, Haval среди новых машин и Kia, Hyunday, Lada — с пробегом. Среди займов на новые машины сократилась доля отечественных и увеличилась доля китайских марок.

В кредитных выдачах на новые авто за первые три месяца текущего года сократилась доля отечественных и выросла доля китайских марок. Из десяти приобретенных в кредит автомобилей каждые шесть оказались российскими, два — китайскими, один — корейским.

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Согласно статистике выдач «Открытие Авто», в первом квартале 2023 года заемщики чаще всего отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (63% выданных автокредитов), среди которых наибольшей популярностью пользовались марки Kia, Hyundai, Lada, Toyota и Volkswagen. В топ-5 самых популярных кредитных моделей в сегменте автомобилей с пробегом вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta и Volkswagen Polo.

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В сегменте новых авто топ-5 брендов по продажам в кредит составили Lada, Haval, Kia, Hyundai и Сhery, а в топ-10 оказались четыре представителя китайских брендов — помимо Haval, в рейтинг вошли Chery, Changan и Geely. В пятерке самых популярных кредитных моделей новых авто оказались Lada Granta, Haval Jolion, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Lada Niva.

Первые два места, по мнению экспертов, обусловлены господдержкой. В период действия программы льготного автокредитования две трети новых автомобилей, выданных банком в кредит, оформили с субсидией. Самой популярной маркой по госпрограмме стала Lada (87% от всех выдач). На Haval пришлось 12% кредитов, на УАЗ, ГАЗ и ВИС — 1%. Тройку самых продаваемых моделей составили Lada Granta, Haval Jolion и Lada Niva. По итогам первого квартала большую часть продаж на рынке составили российские и китайские бренды, что в целом нашло отражение и в сегменте автокредитования.

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«Если в конце 2022 года соотношение в кредитных выдачах на отечественные и китайские машины в „Открытие Авто“ составляло 70% и 12%, то в начале этого года соотношение изменилось на 60% и 19% соответственно. В связи с постепенным сворачиванием льготной программы автокредитования спрос на российские машины закономерно снижается, а на китайские бренды в виду продолжающейся активной экспансии автоконцернов из Поднебесной растет. При этом на фоне роста параллельного импорта в первом квартале 2023 года по сравнению с четвертым кварталом 2022 года увеличилась доля кредитов на новые корейские (с 10% до 12%) и японские (с 2% до 4%) машины. На европейские авто пришлось 4% кредитных выдач, как и кварталом ранее.

На рынок кредитования в ближайшей перспективе продолжат оказывать влияние расширение производства отечественных марок, в том числе на переоборудованных старых мощностях, рост продаж присутствующих и выход новых китайских брендов, ожидаемое увеличение лимита по госпрограмме, а также планомерный рост доли автомобилей, поставленных через параллельный импорт. При этом мы ожидаем дальнейшего роста доли китайских авто в кредитных выдачах в связи с активным продвижением автоконцернов из КНР на российском авторынке. Доля отечественных марок, вероятно, снизится во втором квартале, а ее дальнейший рост будет зависеть прежде всего от возобновления программ господдержки», — отметила руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.