Транспорт 20 марта 2023, 04:43 Доля китайских авто на российском рынке достигнет 60% в 2023 году «Известия»: доля новых китайских авто может составить на рынке 60% и выше в 2023 году РИА «Новости»

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Доля новых китайских моделей автомобилей может занять 60% на российском рынке в 2023 году. Причиной стал уход американских и европейских автоконцернов, написали «Известия» со ссылкой на гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского.

«В 2023 году доля новых китайских авто в продажах может быть 60% и выше. При этом автомобили отечественного производства также имеют много комплектующих из Поднебесной», — рассказал эксперт

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Он отметил, что у россиян фактически нет возможности выбора из китайского или некитайского автопрома.

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В 2022 году россияне купили порядка 120 тысяч машин из Китая, что составило 18% рынка. При этом стремительно росла доля производителей из КНР. Если в первом полугодии она составила 3,7% (13,8 тысячи авто из 370,2 тысячи проданных), то во втором — 33% (105,7 тысячи машин из 317,1 тысячи проданных).

Эксперты считают, что активность китайского автопрома на российском рынке должна помочь восстановить объем продаж до уровня 2021 года за ближайшие три-четыре года. Однако это может означать, что государство не получит технологический суверенитет, о котором говорило руководство страны.

Ранее сообщалось, что китайские седаны Omoda S5 появятся на российском авторынке до конца этой весны. Автомобили поступят не только в свободную продажу, но и будут доступны для таксомоторных и каршеринговых компаний.