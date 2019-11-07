«Долгожданное для крымчан событие». Политолог — о скором открытии ж/д сообщения с Крымом
Политолог Владислав Ганжара обсудил с RT сообщение о том, что первые поезда пойдут в Крым в конце декабря этого года. Продажи билетов уже стартовали.
Билеты на поезд в Крым начнут продавать 8 ноябряПодробнее
«Это долгожданное для крымчан событие», — подчеркнул специалист.
Он выразил уверенность, что с открытием железнодорожного сообщения туристический поток на полуостров увеличится и в перспективе может побить исторические рекорды. По его словам, открытие железнодорожной части Крымского моста ставит окончательную точку в вопросе интеграции полуострова в состав РФ.