Билеты на поезд в Крым начнут продавать 8 ноября Подробнее

«Это долгожданное для крымчан событие», — подчеркнул специалист.

Он выразил уверенность, что с открытием железнодорожного сообщения туристический поток на полуостров увеличится и в перспективе может побить исторические рекорды. По его словам, открытие железнодорожной части Крымского моста ставит окончательную точку в вопросе интеграции полуострова в состав РФ.