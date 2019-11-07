  • «Долгожданное для крымчан событие». Политолог — о скором открытии ж/д сообщения с Крымом

    07 ноября 2019, 19:45

    Артур Блянихов

    Политолог Владислав Ганжара обсудил с RT сообщение о том, что первые поезда пойдут в Крым в конце декабря этого года. Продажи билетов уже стартовали.

    Билеты на поезд в Крым начнут продавать 8 ноября

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    «Это долгожданное для крымчан событие», — подчеркнул специалист.

    Он выразил уверенность, что с открытием железнодорожного сообщения туристический поток на полуостров увеличится и в перспективе может побить исторические рекорды. По его словам, открытие железнодорожной части Крымского моста ставит окончательную точку в вопросе интеграции полуострова в состав РФ.