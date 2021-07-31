Доказать, что не верблюд. Автоэксперт назвал нюансы допуска МВД к медсправкам водителей

Идея о создании базы, в которой будут содержаться сведения о россиянах с медицинскими противопоказаниями к вождению, зрела давно. Разговоры об этом ведутся уже около 10 лет, и будет хорошо, если в этот раз ситуация сдвинется с мертвой точки. Такое мнение о новом законопроекте МВД и Минздрава в беседе с «360» высказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

С марта 2022 года все медицинские справки для водителей в России планируют автоматически передавать в ГИБДД. Справки, необходимые для получения или обмена прав, будут храниться в электронном виде в специальной информационной системе.

Обсуждения такой базы ведутся уже не первый год, и будет хорошо, если она наконец появится, по мнению Моржаретто.

«Порядка 10 лет уже разговоры идут о том, что нужна какая-то база, где будут зафиксированы все люди, которых не допустят к управлению автомобилем. Такой базы не было, а если она и была, то МВД к ней допуска не имело», — отметил автоэксперт.

Однако остается вопрос, как будут использовать эту базу. Будет плохо, если человека, который пройдет по этой базе как больной, будут автоматически лишать прав, а он об этом даже не узнает. Если у человека нет заболевания, которое ему приписывают, он должен иметь возможность быстро доказать, что это не так.

«Нужен четкий механизм, по которому любой человек, если он действительно ни при чем, мог бы обжаловать. У нас такая несправедливая система штрафования, когда камера выписывает штраф за секунду, а чтобы доказать, что ты не верблюд, иногда требуются года», — заявил эксперт.

Закон должен работать таким образом, чтобы из-за него врачи не начали брать взятки.

«Закон действительно коррупционно опасный. Он должен пройти серьезную процедуру апробирования на предмет, не появится ли у докторов возможность требовать деньги», — сказал Моржаретто.