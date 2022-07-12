Договор купли-продажи авто начали оформлять на сайте госуслуг

Сделку купли-продажи автомобиля теперь можно оформить на сайте госуслуг за 10 минут. Новый сервис запустили совместно с МВД РФ, сообщило Минцифры РФ.

«Теперь договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге», — сообщили в министерстве.

Сделку можно оформить без очной встречи продавца и покупателя. Сервис автоматически проверит, наложены ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске или залоге. Благодаря тому, что все поля на сайте госуслуг предзаполнены, сделка займет около 10 минут. Подпись можно поставить с помощью приложения «Госключ».