При покупке автомобиля в 2021 году государство компенсирует до 375 тысяч рублей
Наибольшим спросом у автомобилистов в 2020 году пользовались льготные кредиты «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Также продлены программы лизинга для бизнеса «Свое дело», «Льготный лизинг» и «Российский тягач». Все перечисленные программы будут действовать до конца 2023 года.
Льготы будут доступны тем, кто приобретает машину, произведенную в России. За первые 10 месяцев прошлого года по госпрограммам чаще всего покупали отечественные Lada (64,5 тысячи), Hyundai (33,8 тысячи) и Kia (25,6 тысячи), уточнила «Российская газета».
При покупке машины в кредит на скидку 10% могут рассчитывать семьи с детьми, медицинские работники и те, кто сдал свой автомобиль в трейд-ин. Для жителей Дальнего Востока скидка составляет 25% от стоимости новой машины.
Банк, выдавший льготный кредит, может сделать клиенту небольшую скидку, и ее тоже компенсируют. Согласно постановлению правительства, в год банкам дополнительно могут компенсировать до 375 тысяч рублей.