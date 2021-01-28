При покупке автомобиля в 2021 году государство компенсирует до 375 тысяч рублей

Россияне, решившие в этом году купить новый автомобиль, могут серьезно сэкономить. Речь идет о правительственной программе льготного автокредитования, которую продлили в декабре.

Наибольшим спросом у автомобилистов в 2020 году пользовались льготные кредиты «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Также продлены программы лизинга для бизнеса «Свое дело», «Льготный лизинг» и «Российский тягач». Все перечисленные программы будут действовать до конца 2023 года.

Льготы будут доступны тем, кто приобретает машину, произведенную в России. За первые 10 месяцев прошлого года по госпрограммам чаще всего покупали отечественные Lada (64,5 тысячи), Hyundai (33,8 тысячи) и Kia (25,6 тысячи), уточнила «Российская газета».

При покупке машины в кредит на скидку 10% могут рассчитывать семьи с детьми, медицинские работники и те, кто сдал свой автомобиль в трейд-ин. Для жителей Дальнего Востока скидка составляет 25% от стоимости новой машины.

Банк, выдавший льготный кредит, может сделать клиенту небольшую скидку, и ее тоже компенсируют. Согласно постановлению правительства, в год банкам дополнительно могут компенсировать до 375 тысяч рублей.